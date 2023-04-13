13 апреля 2023, 20:25
Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon
Подпавший под санкции бизнесмен Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon
Бизнесмен Феликс Евтушенков, оказавшийся в санкционных списках Великобритании, вышел из состава совета директоров Ozon. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Ozon Holdings PLC объявляет о том, что Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением <…> персональных санкций против него», — сказано в сообщении.
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В компании добавили, что в ближайшее время занимаемое Евтушенковым место будет вакантным. Сама Ozon Holdings PLC и ее «дочки» в настоящее время не находятся под санкциями со стороны ЕС, США, Британии или других юрисдикций.
Корпорация МСП и ряд российских маркетплейсов — Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет» и Wildberries — подписали меморандум, договорившись выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли. Также стороны рассмотрят меры для развития малого бизнеса в этой области.
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