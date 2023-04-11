Общество 11 апреля 2023, 14:17 Корпорация МСП и ряд маркетплейсов договорились о системных правилах работы Крупнейшие маркетплейсы и КМСП подписали меморандум о правилах работы на рынке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Корпорация МСП и ряд российских маркетплейсов — Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет» и Wildberries — подписали меморандум, договорившись выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли, сообщили «Известия». Помимо этого, стороны рассмотрят меры для развития малого бизнеса в этой области.

Участники меморандума также собираются заняться острыми темами, среди которых в том числе оферты, штрафы и санкции за нарушение правил работы с торговыми онлайн-площадками.

Реклама

Гендиректор КМСП Александр Исаевич уточнил, что стороны договорились, что на цифровой платформе МСП.РФ создадут специальный раздел, где будут принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

«Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения», — пояснил он.

По словам Исаевича, меры реагирования на сообщения будут принимать совместно с интернет-площадками.

Выстраивание партнерской прозрачной работы рынка играет большое значение на сегодняшний день, подчеркнул он. По данным гендиректора КМСП, с начала пандемии коронавируса число торгующих через интернет МСП увеличилось в шесть раз — до 245,9 тысячи. И, вероятно, в будущем этот показатель, как и число ПВЗ, будет расти.