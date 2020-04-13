Фейк про кладбище для умерших от коронавируса заинтересовал Генпрокуратуру

Генпрокуратура РФ попросила Роскомнадзор удалить новые фейковые сообщения про коронавирус. Среди них — материал о том, что кладбище в Уфе подготовило тысячи мест для умерших пациентов с n-CoV в Уфе.

Недавно Генеральная прокуратура получила материалы на эту тему от прокуратуры Республики Северная Осетия — Алания, Башкортостана, Волгоградской и Свердловской областей. В органах отметили, что лживая информация может привести к массовому нарушению общественного порядка и общественной безопасности, а также она может навредить работе объектов жизнедеятельности. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Недавно в местных СМИ появился материал под названием «В Уфе подготовили 1000 мест на кладбище для умерших от коронавируса». Однако власти города и директор МБУ «Комбинат специального обслуживания» эти данные не подтвердили. По последним данным, в Башкирии зарегистрировано 107 случаев заражения.

Ранее Генпрокуратура рассказала о видео с YouTube, где говорится о происходящем в России госперевороте. Он якобы проходит «под прикрытием борьбы с коронавирусом».

Также на этой платформе появился ролик о том, что «в 15 больнице в „Сарепте“ умерло 100 человек от коронавируса», но это информация якобы скрывается. Правительство Волгограда и городской Центр управления и связи уже опровергли новость.

«Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», — заявили в ведомстве.