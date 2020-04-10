Фейковые новости о пропускном режиме в Москве заблокируют

Генеральная прокуратура намерена добиться запрета доступа к фейковым новостям в интернете, где говорится о введении пропусков для проезда в Москве и области во время режима самоизоляции. Такие сообщения ведомство нашло на двух сайтах.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На одном из сайтов сказано, что пропуск делают специально для каждого человека. Якобы он является безлимитным.

«Граждане могут с ним свободно перемещаться, не беспокоясь о задержании или принудительном возвращении по месту жительства», — заявил автор недостоверной информации.

Он добавил, что режим самоизоляции может затянуться на шесть месяцев или даже год.

На втором портале предлагали приобрести пропуска для поездок по городу за 3–7 тысяч рублей. Эти документы, в частности, якобы будут действовать для врачей и фармацевтов.

Врут и сеют панику на YouTube и в соцсети «ВКонтакте». Там один человек разместил видео, в котором говорит о государственном перевороте в России. Якобы он проходит в стране «под прикрытием психоза посредством проведения спецопераций».

Распространитель фейка считает, что тема коронавируса чрезмерно муссируется, а его опасность преувеличена. Цель этого — посеять панику среди населения, ввести электронный «концлагерь» с помощью спецпропусков.

«Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», — сказано в сообщении ведомства.

Власти Москвы и Подмосковья сначала думали о введении спецпропусков для передвижения по городу и области. Однако пока пропускной режим не ввели, так как не увидели в нем необходимости. Недавно зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов уверил жителей региона и москвичей, что они спокойно могут ездить на работу и не опасаться штрафов.