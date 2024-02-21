Эксклюзив 21 февраля 2024, 16:40 Фейк: гумпомощь выбросили на свалку в Ростовской области Данные о свалке с гумпомощью под Ростовом-на-Дону оказались фейком РИА «Новости»

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В соцсетях появилась информация о еще одной свалке с гумпомощью для бойцов СВО, на этот раз — в Ростовской области. Данные проверил «360».

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространилось видео, в котором на фоне свалки с продуктами приводится комментарий о том, что это якобы гуманитарная помощь российским военным. Ее будто бы нашла жительница ростовского хутора Большой Должик. Сейчас ролик уже удалили из многих пабликов.

Правда

Информация оказалась недостоверной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Родионово-Несветайского района. Выяснилось, что на запись, сделанную 12 февраля жительницей хутора, попала обычная незаконная свалка. На этом месте нашли не продукты гуманитарной помощи для участников спецоперации, а испорченные товары из сетевого магазина или от местных продавцов.

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