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    12 декабря 2021, 16:14

    Федор Конюхов рассказал, как ищет спонсоров для путешествий

    Ольга Назаркина

    Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов рассказал, как его команда ищет спонсоров для финансирования экспедиций. По словам исследователя, просто так ему никто ничего не дает.

    Федор Конюхов рассказал, как ищет спонсоров для путешествий

    «Поиск [спонсоров] — это огромное количество встреч, рассказов, пояснений. Недостаточно просто прийти к абстрактному бизнесмену и сказать, что мы, мол, хотим построить океанский катамаран, <…> дайте, пожалуйста, денег», — пояснил Конюхов в интервью Lenta.ru.

    Он добавил, что перед тем как искать финансирование, идет подготовка к поездке. Сначала появляется идея, готовится техзадание, потом идет поиск тех, кто может помочь с проектированием или созданием транспорта, на котором будет осуществляться путешествие.

    Следующий этап — поиск стартового финансирования, создание проекта с подробной сметой. Затем — поиск спонсоров.

    В октябре Конюхов сообщал, что план путешествий у него есть на 10 лет вперед. В 2022 году он задумал перелететь Северный Ледовитый океан на воздушном шаре.