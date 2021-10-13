Федор Конюхов рассказал о планируемых путешествиях

Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал о своих планах на ближайшее время. По его словам, у него расписан план путешествий на 10 лет вперед, написали IncNews.

Первым делом Конюхов планирует пересечь Тихий океан на катамаране, работающем на российских солнечных батареях. А в 2022 году его ждет еще более авантюрное приключение: путешественник задумал перелететь Северный Ледовитый океан на воздушном шаре.