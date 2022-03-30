Федерация независимых профсоюзов предложила сократить рабочую неделю в России
Замглавы ФНПР Шершуков предложил сократить рабочую неделю ради сохранения занятости
Сокращение рабочей недели в России поспособствует сохранению рабочих мест. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Он объяснил, что в случае сокращения рабочих мест на оставшиеся вакансии претендуют большее количество соискателей. В этом случае поможет сокращение продолжительности рабочего времени, чтобы разделить ставку между несколькими работниками без потери заработной платы.
«Эту меру можно ввести системообразующих отраслях экономики. Тема должна пройти определенную дискуссию», — заявил Шершуков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти сделают все возможное, чтобы недопустить безработицу в регионе.