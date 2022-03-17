Воробьев: в Подмосковье примут эффективные меры, чтобы не допустить безработицы

Развитие сельского хозяйства играет огромную роль в части продовольственной безопасности и экспорта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил благодарность подмосковным аграриям и инвесторам за их работу по развитию сельскохозяйственной сферы в регионе.

«Хочу поблагодарить „Агрокультуру Групп“, которая нас сегодня здесь принимает, за их проект. И вообще всех, кто инвестировал все эти долгие годы в сельское хозяйство, верил в результат. И сегодня это — очень важная козырная карта в части продовольственной безопасности, экспорта», — сказал губернатор в ходе посещения тепличного комплекса «Агрокультуры Групп» в Кашире.

Он отметил, что на встречу приехали также коллеги из «Агролизинга» и «Россельхозбанка» и выразил им благодарность за работу.

«Понятно, что без подготовки, финансирования, технологий то, чем ты занимаешься, не может быть прибыльным и рентабельным. Вы слышали вчера выступление президента. И до этого мы все, конечно, внимательно следили за ситуацией», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что Московская область сейчас должна предпринять самые эффективные меры, чтобы поддержать людей, которые нуждаются в помощи и не допустить безработицы.

«А главная цель сегодняшней встречи — послушать, что беспокоит наших аграриев, и оказать максимальную, системную поддержку по разным направлениям. И субсидирование, и поддержка, которая у нас есть. Важно услышать, что нужно, чтобы увеличить производство», — сказал губернатор.