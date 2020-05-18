Федерация мигрантов выступила против прекращения благоустройства Москвы из-за коронавируса

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Он отметил, что организация сейчас выступает за максимальное возобновление всех проектов, в которых можно задействовать мигрантов. Многие из них сейчас оказались в очень тяжелой ситуации: из-за пандемии коронавируса они потеряли работу. Коженов уверен, что сейчас нужно не закрывать существующие рабочие места, а, наоборот, открывать новые, где приезжие смогли бы трудиться.

Общий принцип такой, что людей надо максимально занять работой. Если рабочих мест нет — их надо придумать, а не сокращать действующие Вадим Коженов.

Он отметил, что на работах по благоустройству столицы задействовано большое количество приезжих. Точную цифру назвать не получится, но «число ощутимое».

Власти Москвы решили приостановить работы по благоустройству территории столицы до конца года. Это связано с распространением нового типа коронавирусной инфекции в городе. О решении поставить на паузу все «непервоочередные инвестиционные проекты» сообщил заммэра столицы по экономике Владимир Ефимов.

Столицу не начнут благоустраивать до особого распоряжения мэра города Сергея Собянина. Речь идет о временной остановке проектов на 350 миллионов рублей. В их числе — работы над облагораживанием более 40 улиц, 180 парков и других общественных пространств, а также ремонт дорог и городских объектов. Часть средств, которые планировалось потратить на перечисленное выше, пойдут на перепрофилирование медучреждений и закупку средств дезинфекции. Ими будут обрабатывать дома и других общественные места.