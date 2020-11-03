ФАС возбудила дело против «Почты России». Оно связано с надбавками к тарифам на посылки в труднодоступные регионы.

«Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации», — сообщили представители ФАС.

Еще в августе текущего года федеральная антимонопольная служба отправила предупреждение представителям «Почты России». В нем было требование убрать надбавки за доставку в труднодоступные регионы, которая действует с 1 октября 2019 года.

«Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах», — рассказала начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Компания предписания не выполнила. Комиссия ФАС рассмотрит дело «Почты России» 17 ноября.

Ранее компания объяснила, как появилось «кладбище» почтовых грузовиков, о котором рассказали в Сети. Машины списывают заранее, чтобы они не встали из-за поломки в пути.