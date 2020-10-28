«Почта России» объяснила, как появилось «кладбище грузовиков»

Фотографии «кладбища грузовиков» «Почты России» в Москве на днях разошлись в Сети. В компании рассказали, что списывают служебные машины в столице заранее, чтобы они не встали от внезапной поломки на дороге. На стоянке такие авто могут провести до года из-за сложности с бумагами. Потом их утилизируют или продают.

«Если средний срок службы автомобиля по всей России составляет восемь лет, то в Москве и других крупных городах он заметно короче. Дело в том, что в мегаполисах каждая из поломок непременно вызывает пробки. Поэтому мы сознательно списываем автомобили заранее, не дожидаясь их внезапного отказа», — разъяснили ситуацию в «Почте России».

В пресс-службе добавили, что машины списывают и отправляют на стоянку по экономическим соображениям. Автомобили с серьезным пробегом в конечном итоге становится невыгодно обслуживать. Они могут быть на ходу, но требуют больших затрат.

Списанные грузовики либо утилизируют, либо продают. На вырученные деньги «Почта России» пополняет свой автопарк по государственным программам.

То «кладбище», которое увидел фотограф, — это место, где машины ждут своей дальнейшей участи, пока оформляют все необходимые документы.