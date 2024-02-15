Общество 15 февраля 2024, 01:40 ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» в Кировской области Кировское УФАС завело дело против «дочки» «Лукойла» из-за роста цен на бензин Freepik

Читать 360tv в

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против дочерней компании «Лукойла» в Кировской области из-за необоснованного повышения цен на нефтепродукты, в частности на бензин. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Ведомство установило, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ выросли», — уточнила ФАС.

Реклама

В Кировской области стоимость бензина Аи-92 выросла на 2,62%. до 50,83 рубля за литр, Аи-95 — на 2,42%, до 55,13 рубля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФАС.

Ведомство также возбудило антимонопольное дело в Республике Хакасия против компании, занимающей доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в регионе.

Если факты нарушения будут установлены, то компании могут оштрафовать и выдать предписания.

В начале года директор по коммуникациям компании BitRiver, экономист Андрей Лобода предположил, что в начале февраля цена на бензин в России остановится на уровне 55–55,5 рубля за литр.