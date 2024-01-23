Общество 23 января 2024, 12:31 Экономист Лобода: в феврале средняя цена литра бензина по России будет на уровне 55–55,5 рубля

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Директор по коммуникациям компании BitRiver, экономист Андрей Лобода в беседе с изданием Life предположил, сколько будет стоить бензин в России в начале февраля. По словам эксперта, цена остановится на уровне 55–55,5 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что на крупном НПЗ в городе Кстово Нижегородской области произошла авария. Из-за этого события снизилось производство бензина в целом по стране. На ЧП отреагировали биржевые цены на бензин, которые с начала января повысились более чем на 12%

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Как отметил Лобода, подобные скачки цен на бирже происходят нередко, однако в рознице это не так заметно, поскольку розничные цены сдерживаются демпфером.