Общество 01 декабря 2022, 21:14 ФАС утвердила повышение тарифов на газ с 1 декабря ФАС утвердила повышение тарифов на газ в России с 1 декабря на 8,5% Pixabay

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ФАС утвердила повышение цен на газ с 1 декабря на 8,5%, а Минюст зарегистрировал документы, сообщило агентство «Интерфакс». В следующий раз тарифы на голубое топливо повысят в 2024 году.

В антимонопольной службе обратили внимание, что повышение тарифов оказалось ниже уровня инфляции. Газ назвали основным источником для выработки тепло- и электроэнергии.

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«ФАС России проконтролирует обоснованность изменения тарифов на газ. Индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс», — отметили в ведомстве. Там добавили, что по мере реализации программы социальной газификации россияне будут получать больше голубого топлива.

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В Минэкономразвития напомнили, что правительство на протяжении трех лет сдерживало рост цен на газ. Нынешнее увеличение тарифов необходимо для обновления инфраструктуры, а также для продолжения реализации программы социальной газификации.

В Подмосковье завершили работы по обновлению газовых сетей. В течение года специалисты обновили 14 километров газопроводов, а на будущий год запланировали работы на 16 километрах труб.