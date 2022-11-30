Подмосковье 30 ноября 2022, 17:10 Годовой план реконструкции газовых сетей досрочно выполнили в Подмосковье

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Компания «Мособлгаз» раньше срока завершила работы по обновлению газовых сетей Московской области, запланированные на 2022 год. В общей сложности реконструировали 14 километров газопроводов.

Работы провели в восьми городских округах: Зарайск, Коломна, Ступино, Дмитров, Ленинский, Наро-Фоминск, Одинцово и Раменское. В следующем году аналогичные мероприятия по обновлению сети пройдут еще в девяти населенных пунктах Подмосковья. В планах на 2023 год — реконструировать 16 километров газопроводов.

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К началу зимы жители Подмосковья подали 800 заявок на льготы по подключению газа. По поручению губернатора Андрея Воробьева регион стал первым, где ввели льготы для нуждающихся.

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