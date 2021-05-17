ФАС согласовала максимальную цену на «Спутник Лайт»

Предельная отпускная цена на вакцину «Спутник Лайт» составит 342,36 рубля. Такое решение согласовали в Федеральной антимонопольной службе России.

«Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину „Спутник Лайт“. Она составит 342,36 рубля без НДС за дозу», — сказано в сообщении на сайте ФАС.

Ведомство напомнило, что сейчас в РФ для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины. Предельные цены на них были согласованы Федеральной антимонопольной службой. Для «Спутник V» — 866, 81 рубля, «ЭпиВакКорона» — 842,02 рубля и «КовиВак» — 866 рублей.

«Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», — уточнили в регуляторе.

«Спутник Лайт» разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Однокомпонентную вакцину создали на основе аденовируса 26-го типа. Количество антител сильно увеличивалось у людей с иммунитетом к коронавирусу, заявляли в Минздраве РФ. Ведомство сообщало, что препарат собираются применять для вакцинации тех, кто переболел ковидом более полугода назад.