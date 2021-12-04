ФАС разрешила «Согазу» приобрести долю VK

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство страховой группы «Согаз» о приобретении 45% акций компании «МФ Технологии», которая владеет долей в VK. Такие данные указаны в опубликованных материалах ведомства.

«ФАС России рассмотрела ходатайство АО „Согаз“ о приобретении 45% голосующих акций АО „МФ Технологии“ и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в документе, сообщило «РИА Новости».

Ранее стало известно, что холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала VK. В компании в четверг сообщили, что продали группе «Согаз» 45% акций компании «МФ Технологии». На текущий момент именно «МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих акций VK.

Отметим, что на просторах рунета VK остается одной из крупнейших интернет-компаний. В ее состав входят не только социальные сети, сервис электронной почты и мессенджер, но и два образовательных сервиса — GeekBrains и Skillbox, а также игровое подразделение My.Games.

Ранее российские СМИ сообщили, что новым гендиректором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Такую информацию предоставили РБК одновременно три различных источника, которые близки к компании. Было подтверждение этого назначения также от одного из медиаменеджеров, который имел возможность ознакомиться с кадровым решением.