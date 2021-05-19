ФАС придумала, как ограничить рост долгов за услуги ЖКХ на Северном Кавказе

На Северном Кавказе предложили запретить платить за электроэнергию через посредников или рассчитываться с ними наличными. В ФАС считают, что благодаря инициативе платежная дисциплина в республиках округа станет только выше.

Долги за электроэнергию по всей стране достигли 75 миллиардов рублей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Совет производителей энергии». На Северный Кавказ приходится порядка 85% от общего объема задолженности.

Эксперты отмечают, что во многих населенных пунктах Северо-Кавказского федерального округа нет ни банковских отделений, ни терминалов, принимающих коммунальные платежи. Нередко плату с жителей собирают посредники и агенты, причем берут наличные. Деньги до ресурсоснабжающих организаций (РСО) доходят иногда не в полном объеме.

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением запретить привлекать каких-либо посредников и агентов для сбора платежей за ЖКХ либо не допускать наличных расчетов В РСО и управляющих компаниях региона, по мнению специалистов службы, нужно внедрить систему электронного сбора денежных средств.

Мера, считают в ведомстве, сделает оборот поступающих денег более прозрачным. При этом «серые» схемы будут исключены, а вывод финансов из оборота недобросовестными участниками прекратится.

В ФАС рассчитывают, что инициативы повысят платежную дисциплину в округе. По словам источника в госорганах, коррупция среди агентов по сбору оплаты за электричество в кавказских регионах получила широкое распространение. А СКФО считают наиболее проблемной территорией страны в сфере коммунальных платежей.