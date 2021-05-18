Жители Подмосковья смогут заключить договор на обслуживание газового оборудования на портале «Добродел»

Жители Подмосковья могут оставить заявку на заключение договора о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на портале «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Чтобы оставить заявку, нужно зарегистрироваться на портале «Добродел» или войти в свою учетную запись. В ролике есть подробная инструкция.

После подачи заявления сотрудник вашей управляющей компании свяжется с вами. Обычно для этого требуется пара дней. Он расскажет о стоимости договора и объяснит порядок выполнения услуг.

Договор на обслуживание газового оборудования должен быть у каждого собственника. Такой пункт прописан в жилищном законодательстве.

Ознакомиться с реестром специализированных газовых предприятий можно на сайте Министерства энергетики Подмосковья.