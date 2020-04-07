ФАС предложила поднять цены на газ в стране на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначенный жителям России, могут повысить на 3%. Такое предложение высказала Федеральная антимонопольная служба. Сделать это хотят с 1 июля 2020 года.

«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — сказано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Цены на газ для других категорий потребителей антимонопольная служба предложила повысить на 2,99%.

ФАС опубликовала также расчеты по регионам по минимальной и максимальной оптовой стоимости на газ. Для Московской области это от 4903 до 4994 рублей за тысячу кубометров без учета НДС.

Летом 2019 года ФАС утвердила приказ о повышении оптовых цен на газ, предназначенный для населения, на 1,4%. В 2018 году цены индексировались на 3,4%.

В прогнозе социально-экономического развития России до 2024 года говорилось, что индексация цен на газ с 2020 года не будет превышать 3%.