Жителей России больше всего беспокоит рост цен на продукты

Россияне переживают из-за здоровья и цен на продукты. Также они обеспокоены состоянием экономики в стране. Такие результаты показало исследование потребительского доверия The Conference Board и Nielsen.

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Опрос прошел в интернете. В нем приняли участие свыше 32 тысяч респондентов из 64 стран мира. В третьем квартале 2019 года жители России высказали обеспокоенность ростом цен на продукты (25%) и российской экономикой (23%). Об этом сообщил РБК.

Еще одной причиной для беспокойства стали увеличение тарифов на электроэнергию и газ (24%). Переживания 23% россиян связаны со здоровьем. При этом каждый десятый житель страны нервничает из-за невозможности соблюдать баланс между личной жизнью и работой.

При этом в июле–сентябре 2019 года произошло увеличение потребительского доверия в России. Индекс этого показателя вырос на четыре пункта и составил 73 пункта. Во-первых, стало больше людей (24%), кто верит в благоприятные перспективы на рынке труда. Также больше жителей России (24%) стали считать, что настало время тратить деньги. Кроме того, увеличилось число тех, кто надеется на «отличные» или «хорошие» финансовые перспективы. Таким образом думают 34% респондентов.