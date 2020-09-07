ФАС пообещала, что дефицита шампанского в России не будет

Дефицита шампанского в России не будет. В ФАС считают, что это маловероятно: уровень конкуренции высок, как и ассортимент товара. На цену будет влиять колебание спроса и предложения.

Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мишеловин рассказал РИА «Новости», как обстоят дела на рынке шампанских вин в России. Внимание на нем ежегодно фокусируется в преддверии Нового года.

«По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара», — заметили в ведомстве.

Мишеловин подчеркнул, что цены могут колебаться «в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения». При этом дефицит маловероятен.

Представитель ФАС выразил надежду на то, что перед Новым годом в российских магазинах можно будет найти напитки не только уже известных брендов, но и продукцию новых производителей и поставщиков.

После принятия закона о виноградарстве и виноделии, добавил Мишеловин, российские производители стали более зависимы от количества винограда, который выращен и собран на территории страны.

Ранее СМИ рассказали, что у импортного алкоголя, в том числе шампанского, появились проблемы из-за новых требований к упаковке. Из-за этого иностранное спиртное может исчезнуть с российских прилавков.