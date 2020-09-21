ФАС опять попросила Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
«18 сентября 2020 года ФАС России выдала ООО „Booking.com B.V.“ второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в публикации ФАС.
Ведомство рассказало, что сервис обязывал отели, с которыми сотрудничал, соблюдать одинаковые условия продажи номеров. Гостиницы при заключении договора с агрегатором не могли делать более выгодные предложения на своем сайте или для постояльцев. Ограничения касались цен на проживание, видов номеров и их наличия.
Федеральная антимонопольная служба попросила Booking.сom до 18 октября убрать из соглашения эти условия. Также должны исчезнуть пункты об ответственности партнеров за их соблюдение. Сервис обязан проинформировать партнеров о нововведении. Если он не выполнит требования ФАС, то в России в его отношении могут открыть уголовное дело.
Ранее стало известно, какой курорт Краснодарского края является самым популярным.