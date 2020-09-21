ФАС опять попросила Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесло еще одно предупреждение Booking.сom. Регулятор потребовал компанию перестать требовать от гостиниц гарантии лучшей цены.

«18 сентября 2020 года ФАС России выдала ООО „Booking.com B.V.“ второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в публикации ФАС.

Ведомство рассказало, что сервис обязывал отели, с которыми сотрудничал, соблюдать одинаковые условия продажи номеров. Гостиницы при заключении договора с агрегатором не могли делать более выгодные предложения на своем сайте или для постояльцев. Ограничения касались цен на проживание, видов номеров и их наличия.

Федеральная антимонопольная служба попросила Booking.сom до 18 октября убрать из соглашения эти условия. Также должны исчезнуть пункты об ответственности партнеров за их соблюдение. Сервис обязан проинформировать партнеров о нововведении. Если он не выполнит требования ФАС, то в России в его отношении могут открыть уголовное дело.

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