Назван самый востребованный курорт Кубани в бархатный сезон

В городе пользуются спросом санатории, пансионаты и отели.

«На курорте в настоящее время функционируют 2523 коллективных и индивидуальных средства размещения с емкостью 216 тысяч мест», — говорится в сообщении.

В начале сентября в Сочи максимальная заполненность номеров достигла свыше 90%.

Наибольшим спросом пользуются санатории и пансионаты. В них занято 85% номеров. Кроме того, туристы бронируют четырех- и пятизвездочные гостиницы. А еще спросом пользуются отели с системой «все включено», здравницы с развитой инфраструктурой, большие благоустроенные зеленые территории, бассейны закрытого и открытого типов, услуги анимации, фитнес-центры. Эксперты связали это с тем, что на Кубань приехали любители проводить отпуск за границей.

«Те, кто потерял много средств [во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса], а это в основном средний класс, они не поехали отдыхать вообще. А те гости, которые ездили ранее за границу, приехали в Сочи», — сказала президент ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина.

При этом на всем черноморском побережье заполняемость гостиниц и отелей превышает 78%, написал сайт News.ru. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года заметен 8-процентный прирост по фактически забронированным номерам в сентябре.

В 2020 году курортный сезон начался позднее обычного из-за пандемии коронавируса. С 1 июня возобновили работу только санатории с медицинской лицензией. Местные власти сняли карантин 21 июня, после чего туристы смогли приезжать на отдых.