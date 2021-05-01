ФАС нашла нарушения в рекламе пива со Сталлоне и Шварценеггером

Рекламу пива с образами Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне татарстанское УФАС России признало ненадлежащей из-за отсутствия упоминания о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство, что рекламная конструкция с изображением Сталлоне и Шварценеггера была установлена на одной из улиц Зеленодольска. Два жителя города являлись рекламодателем и рекламораспространителем. Один из них подготовил рекламу, другой — разметил ее на щите.

«Среди рекламных слоганов в нарушение закона отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя», — говорится в сообщении.

Татарстанским УФАС России реклама признана несоответствующей требованиям части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе». В сообщении отмечается, что в отношении нарушителей рассматривается вопрос о применении мер административной ответственности.

В Совете Федерации предложили ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на все спиртные напитки и этиловый спирт. Инициативу по установлению такой стоимости рассмотрит Минфин. Сейчас минимальные розничные цены установлены только на игристые вина и алкогольные напитки с содержанием спирта свыше 28%.