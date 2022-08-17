«Фантастические бредни». Офису Зеленского ответили на угрозы уничтожить Крымский мост

Очередные заявления властей Украины о планах уничтожить Крымский мост являются «фантастическими бреднями», заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. По его словам, такие угрозы звучат ради того, чтобы выманить у Запада еще больше средств для ВСУ.

Бобков подчеркнул, что охрана Крымского моста стоит на особом контроле, а громкие высказывания на Украине относительно переправы звучали и будут звучать дальше, сообщило РИА «Новости».

«Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни», — подчеркнул Бобков.

Он напомнил, что Крымский мост находится под постоянным контролем системы ПВО. По мнению политика, новые угрозы, которые высказали в Киеве, были связаны с поражением и отступлением украинских войск в Донбассе. Помимо этого, по его словам, власти Украины хотят выманить больше денег и оружия у западных стран, поэтому им нужно внушать оптимизм о боеспособности ВСУ.

О том, что Крымский мост должен быть уничтожен, ранее в интервью The Guardian заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.