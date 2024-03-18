Общество 18 марта 2024, 13:58 Фанаты довели до слез актрису Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй расплакалась на премьере фильма в Техасе Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американская актриса Энн Хэтэуэй не смогла сдержать слезы на премьере романтического фильма «Мысль о тебе» в Техасе. Об этом сообщило издание The Voice Mag.

Энн Хэтэуэй, сыгравшая одну из главных ролей в романтической комедии «Мысль о тебе» вместе с Николасом Голицыным, оказалась глубоко тронута встречей с поклонниками. Мероприятие прошло в театре Paramount в Остине, штат Техас. Фильм рассказывает о любовных перипетиях 40-летней одинокой матери Софии и 24-летнего обаятельного музыканта.

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После показа фильма актриса активно обсуждала тему зрелой любви в кино с фанатами. От эмоций Хэтэуэй еле сдерживала слезы.

«Я не могу говорить», — призналась она.

Актриса отметила, что эти съемки стали важным этапом в ее карьере.

Хэтэуэй получила главную роль в комедии Ребекки Миллер «Она пришла ко мне». В центре сюжета — композитор в творческом кризисе, который после неудачного романа снова обретает жажду жизни.