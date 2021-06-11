Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии

Американская актриса Энн Хэтэуэй получила главную роль в комедии Ребекки Миллер «Она пришла ко мне», которая расскажет историю нескольких поколений. Об этом сообщило издание Deadline.

В центре сюжета композитор в творческом кризисе, после ночного романа в нем снова зажжется жажда к жизни, а еще влюбленные подростки, пытающиеся доказать родителям, что нет ничего удивительного в их ранних чувствах. На экранах также появится женщина, которая получила в жизни почти все, но которой не хватает романтики.

Вместе с Энн Хэтэуэй на съемочную площадку выйдут Тахар Рахим, Мариса Томей, Иоанна Кулиг и Мэттью Бродерик. Продюсеры — Ребекка Миллер, Кристин Вашон, Памела Коффлер и Дэймон Кардасис.

«Ребекка создала веселую, своевременную и воодушевляющую историю Нью-Йорка, мы рады, что такой талантливый актерский состав присоединился к нам в нашем путешествии», — сказали авторы фильма.

Саундтрек напишет французский композитор Александр Деспла, который завоевал два «Оскара».

Работа над кинокартины начнется осенью 2021 года в Нью-Йорке, написал News.ru.