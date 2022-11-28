Деньги 28 ноября 2022, 07:37 Мошенники научились незаметно для служб безопасности банков красть деньги россиян Финансист Эткинд рассказал о новом способе мошенничества при переводе денег между счетами freepik

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Телефонные мошенники нашли новый способ присваивать деньги россиян. Они устанавливают на их телефоны вирусы, а потом убеждают перевести деньги с одного счета на другой. Агентству «Прайм» об этом рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Вредоносную программу присылают в СМС или электронном письме. С ее помощью преступники подбирают логин и пароль к личному кабинету в банке и получают доступ к одному из счетов. Затем они звонят владельцу телефона и уговаривают перевести на него деньги с других своих счетов. Для этого мошенники используют разные уловки, например, представляются правоохранителями и заявляют, что прежний счет используют преступники, или представителями банка и предлагают участвовать в акции. Как только деньги попадают на «вскрытый» счет, они переводят их себе.

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Роман Эткинд предупредил, что службы безопасности банков и специалисты Центробанка в момент операции не могут распознать мошенничество, ведь фактически клиент переводит деньги между своими же счетами. Он посоветовал не брать трубку, если звонят с незнакомого номера, не открывать электронные письма от неизвестных отправителей и проверять подлинность ссылок, ведь кибермошенники научились делать сайты-клоны.

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