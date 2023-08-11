Общество 11 августа 2023, 23:34 Фанатов Гарри Поттера призвали не оставлять носки на могиле Добби Поклонников Гарри Поттера попросили не приносить безделушки на могилу эльфа Добби Википедия

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Фанатов популярной франшизы о Гарри Поттере призвали не приносить носки на могилу Добби в Уэльсе на пляже Фрешуотер Уэст. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

В материале сказано, что Фрешуотер Уэст является местом научного интереса. На его территории можно встретить морских свиней, серых тюленей и некоторых пернатых из крупнейших мировых популяций.

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«Мы любим принимать гостей, и мы просим их помочь нам ухаживать за природой, ограничиваясь фотографиями, когда они посещают мемориал Добби», — заявил представитель британского National Trust, под управлением которого находится пляж.

По словам представителя, когда посетители приносят разные предметы в виде носков или кусков крашеной гальки, то подвергают опасности животных. Все эти безделушки могут впоследствии оказаться в морской среде, что негативно отразится на дикой природе.

Ранее стало известно, что редкий экземпляр первой части книги о Гарри Поттере продали с молотка в Великобритании более чем за 13 тысяч долларов. Новый хозяин книги теперь житель Лос-Анджелеса.