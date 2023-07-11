Интересное 11 июля 2023, 12:51 Редкий экземпляр первой части книги о Гарри Поттере продали на аукционе в Великобритании

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Редкий экземпляр книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе в Великобритании более чем за 13 тысяч долларов. Об этом сообщил сайт ВВС.

Отмечается, что бывший владелец приобрел роман за 30 пенсов на распродаже в одном из читальных залов. Книгу выпустило издательство Bloomsbury тиражом всего 500 экземпляров.

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Как сообщила«Национальная служба новостей», новым обладателем книги стал покупатель из Лос-Анджелеса.