Фанатка напала на певицу MakSim на концерте в Екатеринбурге. Видео

Неприятный инцидент произошел на концерте певицы MakSim в Екатеринбурге. Фанатка выбежала на сцену, прервав выступление. Видео показал Telegram-канал News.ru.

На кадрах видно, как женщина выскочила на сцену и попыталась обнять исполнительницу, но в дело оперативно вступили сотрудники службы охраны и сбили ее с ног. Певица прервала песню и отошла в сторону от места действий.

«Было видно, что MakSim очень растеряна. Но она собралась, сказала: „Хорошо, что у меня столько защитников“, — и продолжила петь», — рассказали очевидцы события газете «Известия».

Певица MakSim возобновила активную концертную деятельность в ноябре 2021 года после тяжело перенесенной пневмонии. Девушку вводили в состояние искусственной комы.