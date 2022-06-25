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    25 июня 2022, 11:06

    Фанатка напала на певицу MakSim на концерте в Екатеринбурге. Видео

    Нападение фанатки на певицу MakSim в Екатеринбурге сняли на видео

    Максим Зинкин

    Неприятный инцидент произошел на концерте певицы MakSim в Екатеринбурге. Фанатка выбежала на сцену, прервав выступление. Видео показал Telegram-канал News.ru.

    На кадрах видно, как женщина выскочила на сцену и попыталась обнять исполнительницу, но в дело оперативно вступили сотрудники службы охраны и сбили ее с ног. Певица прервала песню и отошла в сторону от места действий.

    «Было видно, что MakSim очень растеряна. Но она собралась, сказала: „Хорошо, что у меня столько защитников“, — и продолжила петь», — рассказали очевидцы события газете «Известия».

    Певица MakSim возобновила активную концертную деятельность в ноябре 2021 года после тяжело перенесенной пневмонии. Девушку вводили в состояние искусственной комы.