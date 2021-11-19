МакSим впервые вышла на сцену после комы

Певица МакSим этим летом заставила переживать миллионы поклонников: артистка заболела пневмонией и боролась за свою жизнь дольше месяца. Ее ввели в искусственную кому, после которой она восстанавливается до сих пор. В пятницу, 19 ноября, МакSим впервые после больницы появилась на сцене.

МакSим стала гостьей юбилейного дня рождения канала МУЗ-ТВ в Кремле. Она порадовала зрителей своим появлением в платье нежно-лилового цвета с открытыми плечами. Она не выступала, а лишь забрала награду — но получила от зрителей бурный аплодисменты. Певица отказалась от беседы с журналистами о своем самочувствии, только поблагодарила всех за переживания о ее здоровье.

Как напомнил StаrНit, о болезни МакSим стало известно в середине июня. Спустя несколько дней певицу ввели в медикаментозный сон.

«После того как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, все только начинается. Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна», — рассказывала певица, вспоминая состояние комы.

В то же время, МакSим заверила, что всегда восстанавливается даже после самых крайних ситуаций. Она в шутку делилась, что первым ее желанием после выхода из комы было поесть фастфуда. По ее словам, она попросила принести ей чизбургер, ролл, кисло-сладкий соус и колу без льда.