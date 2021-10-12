Путин предложил по-новому рассчитывать ежегодный рост маткапитала

Президент России Владимир Путин предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции. Об этом он заявил на встрече с депутатами Госдумы.

«Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а фактической инфляции за предыдущий год», — заявил Путин. Он отметил, что это решение будет правильным и справедливым.

Также российский лидер поручил правительству в течении месяца представить новые идеи по дополнительной поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. Президент отметил, что для решения этого вопроса средств в бюджете достаточно.

В следующем году на выплату материнского капитала Пенсионный фонд России зарезервировал 440 миллиардов рублей. Средства получат более 1,3 миллиона человек. Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сумму заложили в рамках трехлетнего бюджета с учетом индексации.

В этом году выплата на первого ребенка составляет 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля. С учетом повышения, в следующем году выплаты увеличатся на 20 тысяч рублей за первенца и на 25 557 рублей, за второго или последующего ребенка, если семья еще не получала денег за рождение детей.