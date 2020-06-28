Члены комиссии, наблюдатели и правоохранители не подтвердили факт вброса бюллетеней на участке в Раменском. Об этом рассказал член исполкома корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков.

«По данному факту была проведена проверка нашим ситуационным центром, мы связались с наблюдателем, изучили фото материалы по итогам публикаций в сети по этому вопросу — то есть сделали оперативную комплексную проверку. Конечно, была максимально широко изучена позиция всех участников процесса», — подчеркнул Песков.

Так или иначе заявление от человека, усомнившегося в честности голосования, будет рассмотрено комиссией в ближайшее время.

«Однако, хочу резюмировать, что по данному случаю факт вброса бюллетеней не подтверждается. Мы продолжаем мониторинг по всей стране в период проведения голосования по поправкам к Конституции России», — сказал Алексей Песков.

Накануне мужчина пришел на избирательный участок в Раменском, назвался наблюдателем от СМИ и, рассмотрев урну для голосования, заявил, что там был произведен вброс голосов. После этого он вызвал представителей зарубежных СМИ. Сам же заявитель покинул участок еще до приезда члена ТИК,