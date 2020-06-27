Назвавшийся наблюдателем от СМИ мужчина заявил о вбросе в Раменском. Но скрылся до приезда представителя ТИК

Мужчина пришел на участок в Раменском, представился наблюдателем от СМИ и начал снимать урну с бюллетенями со всех сторон. После чего сказал, что якобы был вброс, и вызвал представителей зарубежных СМИ в УИК, рассказала председатель комиссии Зоя Леонова.

«Он потом начал звонить, звонил, бегал, говорил, что сейчас приедут, потом приехали СМИ — три человека. Француз, еще один переводчик и женщина. Я им сказала, чтобы они зарегистрировались, они зарегистрировались у секретаря. Тоже начали снимать все, начали спрашивать. Потом они уехали, а он остался и стал сидя ждать. Я ему сказала: „Сейчас приедет ТИК, подождите немного“. Он услышал, что приедет ТИК, и быстренько ушел», — рассказала Леонова.

Это же подтвердил наблюдатель Сергей Язиков.

«Представился СМИ. Потом начал без предупреждения фотографировать участок и урну. И стал утверждать, что был вброс бюллетеней. А впоследствии вызвал зарубежных журналистов. Когда ему предложили дождаться представителей ТИК, он сделал фото участка и сразу ушел», — рассказал он.

После этого сотрудник международного отдела редакции газеты Le Monde Бенуа Виткин написал у тебя в Twitter, что якобы зафиксировал на участке № 2573 в Раменском вброс. «В урне хорошо виднелась пачка бюллетеней, около десятка», — написал он.

Председатель Общественной палаты Раменского городского округа Олег Стогов отметил, что мужчина построил свое предположение о вбросе исходя из того, как лежали бюллетени.

«Предположение свое строил на том, как лежат бюллетени в урне для голосования. Сам он ничего не видел. Написал заявление. В заявлении так и написал: „Предполагаю, что был взброс, прошу разобраться“», — сказал Олег Стогов.