Фадеев объяснил, почему россиян привлекает идея четырехдневки

В России до сих пор обсуждают введение четырехдневной рабочей недели. Председатель СПЧ Валерий Фадеев в интервью газете «Известия» заметил, что труд в стране стали воспринимать как обузу.

Фадеев добавил, что в последнее время разговоров о сокращении рабочей недели и праздников стало слишком много.

«У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человек», — сказал председатель СПЧ.

По его словам, человек должен жить ради детей и семьи и определенных достижений. Хорошо, если труд приносит ему радость.

«Не могу сказать, что у нас сейчас в стране такая ситуация, что каждый может найти себе работу в радость. К сожалению, это не так», — отметил Фадеев.

Он подчеркнул, что не выступает против праздников и сокращения рабочей недели. Тем не менее тренд стоит направить «в другую сторону».

«У нас больше половины людей в России получают меньше 27–28 тысяч зарплаты на руки. У нас очень много людей получают зарплату 15–20 тысяч рублей. Вот о чем надо думать», — обратил внимание председатель СПЧ.

При хорошей зарплате человек, заключил Валерий Фадеев, человек не будет думать о четырехдневной рабочей неделе.