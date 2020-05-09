Facebook признал опасным и удалил фото с советским знаменем в Берлине

Пользователи Facebook пожаловались, что соцсеть блокирует посты с фотографией, на которой советские воины водружают знамя над Рейхстагом. Facebook увидел там «опасных людей и организации».

С такой проблемой столкнулся пользователь по имени Александр Смирнов.

В полученном им сообщении говорится, что «публикация нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций». В то же время в нормах сообщества поясняется, что опасными людьми и организациями считаются террористы, организаторы деятельности на почве нетерпимости, торговли людьми, массовых или серийных убийств, насилия.

Что именно изображено на знаменитой фотографии 1945 года, в Facebook не уточнили.

Пользователи решили поддержать Смирнова и теперь один за другим публикуют эту фотографию.

Некоторые из них пишут, что им тоже заблокировали фотографию с советским знаменем.