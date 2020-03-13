Facebook и Twitter удалили сотни аккаунтов из России

Около 300 аккаунтов и страниц, нацеленных на вмешательство в президентские выборы в США и якобы связанных с Россией, были удалены американскими социальными сетями Facebook и Twitter.

Об этом сказано в пресс-релизах обеих компаний, на которые ссылается РИА «Новости». Twitter сообщил о 71 аккаунте, «действующем из Ганы и Нигерии, которые мы можем надежно связать с Россией». В комментарии уточняется, что пользователи пытались «сеять раздор, участвуя в беседах по социальным вопросам, таким как раса и гражданские права».

В Facebook заявили об удалении «49 аккаунтов в Facebook, 69 страниц и 85 аккаунтов в Instagram за вовлеченность в иностранное вмешательство». Компания также считает, что аккаунтами управляли из Ганы и Нигерии от имени отдельных лиц в России.

В ноябре минувшего года Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции Российской Федерации.