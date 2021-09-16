Facebook и Telegram дали 60 дней на оплату штрафов

Компаниям Facebook и Telegram дали 60-дневный срок на оплату административных штрафов. Этот период будет отсчитываться с момента вступления постановлений суда в законную силу.

«Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам», — привел ТАСС сообщение суда.

Компании Facebook необходимо выплатить 17 миллионов рублей до 19 октября. Еще 26 миллионов рублей потребуется выплатить до 28 сентября. Такая сумма обозначена в восьми судебных постановлениях. Компания Telegram должна пять миллионов рублей по двум постановлениям. Срок добровольного погашения истекает 24 октября. Еще по трем постановлениям потребуется выплатить семь миллионов рублей до 7 ноября.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство собирается применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter. Санкции введут уже в ближайшее время. Причиной такого решения стало неудаление запрещенного контента.