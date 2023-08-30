Общество 30 августа 2023, 12:41 Ежегодную выплату на школьника предложили ввести в России Депутаты предложили ввести ежегодную выплату на школьника в размере МРОТ РИА «Новости»

Читать 360tv в

На рассмотрение в Государственную думу внесли законопроект о ежегодных выплатах на каждого ребенка школьного возраста. Законопроект появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали депутаты фракции ЛДПР совместно с сенаторами Вадимом Деньгиным и Еленой Афанасьевой.

Реклама

Согласно тексту документа, парламентарии предложили в период с августа по декабрь осуществлять выплату в размере МРОТ на каждого ребенка школьного возраста.

Получатель ежегодной выплаты сможет оформить ее, обратившись за назначением в фонд социального и пенсионного страхования до 1 ноября. Выплата придет на указанные реквизиты через месяц после подачи заявления.

Авторы документа отметили, что людям зачастую затруднительно собрать школьные принадлежности перед новым учебным годом, особенно если у них несколько детей. По их мнению, выплата станет хорошей поддержкой в процессе сбора детей в школу.

Для реализации инициативы потребуются дополнительные 255 миллиардов рублей в год. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее депутаты предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми.