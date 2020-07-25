Ежедневный прирост новых случаев COVID-19 в России не превышает 6 тысяч уже 6 дней подряд
«За последние сутки в России выявлен 5871 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в оперштабе Москвы.
Наибольший прирост инфицированных зафиксировали в столице, где положительный результат теста получили 648 человек. На втором месте идет Свердловская область — 251 пациент. Замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ — 193.
«Зафиксировано 146 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8366 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 806 720 случаев коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.
За время распространения коронавируса российские медики смогли вылечить 597 140 пациентов. Всех выздоровевших уже выписали из больниц. Не смогли справиться с инфекцией 13 192 человека. Они скончались после заражения.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что летальность от коронавируса в России составила всего 1,62%. Такой показатель он назвал одним из самых низких в мире.