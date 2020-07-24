Мурашко оценил смертность от COVID-19 в России

Летальность от COVID-19 в России составила всего 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Основной задачей было сохранение жизни граждан, и летальность составила 1,62% — это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, поэтому специалисты-медики работают в круглосуточном режиме», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Министр подчеркнул, что в некоторых российских регионах люди пока живут в режиме ограничений из-за эпидемической ситуации. По всей стране она разная.

За время пандемии от последствий заражения коронавирусом в России умерли 12 892 человека. Всего медики выявили 795 038 случаев COVID-19.

Президент России Владимир Путин во время визита в Крым 20 июля заявил, что вести успешную борьбу с коронавирусом с минимальными потерями помогают строгое соблюдение ограничений, гибкость системы здравоохранения, уровень подготовки специалистов и способность государства мобилизовать ресурсы.