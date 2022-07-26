Евросоюз продлил санкции против России на полгода

ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев — до 31 января. Об этом информировали на сайте Совета ЕС.

«Сегодня совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации», — указано в сообщении.

Совет ЕС напомнил, что санкции «состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши».

Ранее американское издание The National Interest отметило, что антироссийские санкции больше вредят Западу, чем России, которая не только не сдалась под натиском ограничений, но и добилась рекордного профицита бюджета во втором квартале 2022 года. Аналитик Александр Разуваев в беседе с «360» согласился с тем, что Запад «потеряет намного больше».

О том, что санкции бесперспективны и вредят западным странам, сегодня заявила и венгерский депутат Европарламента Энике Дьери. Об этом написали «Известия».