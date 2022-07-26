Возможный отказ Европы от российского газа не ударит по РФ

Россия добилась рекордного профицита в условиях санкций, сообщил американский журнал The National Interest. В издании отметили, что во втором квартале 2022 года профицит внешней торговли страны достиг 70,1 миллиарда долларов. Это связано с ростом нефтегазовых доходов, пояснил «360» независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Казалось бы, парадоксально: в этом году объем экспорта газа и нефти должен был как раз уменьшиться.

«Если брать в кубометрах и баррелях, мы экспортируем меньше в текущем году, но если брать в деньгах, то доходы значительно выше. Соответственно, профицит бюджета значительно выше, чем ожидалось. Наш бюджет традиционно зависел от цен на нефть и газ — в зависимости от уровня цен доля нефтегазовых доходов в бюджете составляла от 30 до 50%», — рассказал аналитик.

Он напомнил, что в начале спецоперации опасались дефицита бюджета, но ничего ужасного не случилось, более того, в России продолжают индексироваться пенсии, зарплаты. Нынешние цены на газ оказались скорее выгодны для РФ. Следствием профицита стал «сильный и стабильный рубль».

«Даже если Европа полностью откажется [от российских энергоресурсов], ничего страшного не случится», — убежден Разуваев.

Ненависть к России ударила по европейцам

Американские журналисты отметили, что санкции против России в большей степени вредят Западу, чем ей. Александр Разуваев с этим согласился.

«Это так. Запущена инфляция издержек — прежде всего в Еврозоне, но в Штатах тоже. Инфляцию издержек, когда дорожают электроэнергия, бензин и так далее, в принципе победить нельзя — и она ведет к рецессии, росту безработицы. Запад потеряет намного больше», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что заморозка российских резервов стала «сильнейшим ударом» по статусу доллара и евро как мировых валют. Китай «мягко» начал распродавать свой портфель американских акций.

«Они не могут продать их все за день, иначе обрушат рынок, но делают это [постепенно]. И, думаю, они не последние», — заметил Разуваев.

От «ненависти» Запада к России «будет страдать европейский избиратель», предрек он.

«Думаю, европейские правительства будут меняться и дальше, а возможно, какие-то страны захотят выйти из зоны евро», — предположил аналитик.