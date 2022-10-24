Переменчивую погоду до середины декабря предрекли в Европейской части России | 360°

Общество 24 октября 2022, 03:13 Переменчивую погоду до середины декабря предрекли в Европейской части России Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду в европейской части РФ

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Переменчивая погода ожидает европейскую часть России в ближайшие 1,5 месяца — теплые дни будут сменяться холодными, облачные периоды будут чередоваться с солнечными, дождливые с сухими. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что для специалистов в году не четыре, а шесть сезонов, один из «дополнительных» приходится на конец осени — начало зимы, его называют предзимье. В этом году оно началось с 19 октября.

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«В период предзимья, а оно будет длиться еще полтора месяца, до середины декабря, погода будет очень переменчивая. Идет перестройка циркуляции», — сообщил Вильфанд.

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По словам метеоролога предзимье — самая переменчивая пора на европейской части России. Зимой погода станет устойчивая, пообещал Вильфанд.

В Москву первый снег придет на следующей неделе, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. Снег будет перемежаться дождем, уточнила специалист.