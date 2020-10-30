Запуск Spotify в России признали самым успешным в истории сервиса

Spotify пришел в РФ в III квартале 2020 года. За этот отрезок времени число платных абонентов сервиса увеличилось на четверть (27%) и достигло 144 миллиона человек.

«Мы видим уверенный рост числа платных подписчиков во всех регионах в этом квартале, в том числе благодаря России и запускам на новых рынках. С точки зрения выхода на новые рынки запуск в России стал самым успешным за историю компании», — говорится в сообщении сервиса.

После прихода в Россию выросло число платных подписчиков аудиосервиса, написала «Общественная служба новостей».

Прогнозы компании от выхода на российский рынок оказались гораздо скромнее реальных показателей. Прибыль от рекламы достигла 185 миллионов евро. Этого удалось добиться за счет популярности сервиса. В III квартале года любители музыканты загружали на 13% композиций больше, чем в предыдущем периоде.

По популярности сервиса в августе 2020 года Spotify уступил Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Boom.