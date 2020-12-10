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    10 декабря 2020, 15:59

    Составлен список самых тревожных запросов россиян в поисковике Google

    Полина Петрова

    Специалисты Google составили список самых тревожных запросов в поисковике среди россиян в уходящем году, информирует сайт Ura.ru.
    Составлен список самых тревожных запросов россиян в поисковике Google

    Первое место заняла тема пандемии коронавирусной инфекции. Кроме этого, жителей нашей страны волновала ситуация с протестами в Белоруссии и вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, пишет сайт «Дни.ру».

    Помимо прочего, в перечень самых интересующих россиян новостей вошли взрыв в Бейруте и поправки в Конституцию РФ. Также в рейтинг «событий года» включили последний бой Хабиба Нурмагомедова и матч Россия — Сербия.