Составлен список самых тревожных запросов россиян в поисковике Google

Первое место заняла тема пандемии коронавирусной инфекции. Кроме этого, жителей нашей страны волновала ситуация с протестами в Белоруссии и вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, пишет сайт «Дни.ру».

Помимо прочего, в перечень самых интересующих россиян новостей вошли взрыв в Бейруте и поправки в Конституцию РФ. Также в рейтинг «событий года» включили последний бой Хабиба Нурмагомедова и матч Россия — Сербия.