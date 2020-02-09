Эвакуированным из Китая россиянам прислали гостинцы. Они помогут им скрасить заточение в карантине

Россияне, которых привезли на карантин из Уханя под Тюмень, получили вкусные подарки от волонтеров из Югры. Кедровые орешки, югорский чай и шоколад с травами помогут запертым в пансионате людям взбодриться.

«Мы привезли гостинцы, приготовленные из дикоросов Югры: кедровые орехи, шоколад, произведенный с применением дикоросов, югорский чай. Все натуральное, содержащее витамины и иммуностимуляторы», — приводит РИА ФАН слова представителя Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуарда Логинова.

Собеседник добавил, что поддержать людей решили, потому что они оказались отрезанными от своих близких. У некоторых родственники находятся далеко от Тюменской области.

Два военных самолета привезли россиян из Уханя в пансионат в 30 километрах от Тюмени 5 февраля. Они пробудут в карантине из-за смертельного коронавируса, который появился в Китае в декабре 2019 года. За месяц с небольшим от инфекции умерли 811 человек. Заразились более 37 тысяч человек.